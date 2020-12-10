Суд отправил к психиатрам петербурженку, уронившую в реку пятилетнюю дочь своей знакомой.

Всеволожский городской суд обязал обвиняемую в убийстве ребенка по неосторожности жительницу Санкт-Петербурга пройти лечение у психиатра. Об этом пишет «47news».

Как сообщалось ранее, трагедия случилась 16 июля. 35-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, шла по железнодорожному мосту на участке между станциями «Васкелово» и «47 километр». На руках она несла пятилетнюю дочь своей знакомой.

Не заметив проходивший мимо электровоз, женщина испугалась и уронила ребенка в реку. Малышка получила перелом основания черепа и скончалась к прибытию врачей.