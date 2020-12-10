Видео: в Петербурге мужчина выстрелил в знакомого, требуя денег

Сегодня днем, 10 декабря, мужчина устроил стрельбу в мастерской по ремонту обуви, расположенной в доме №61 на проспекте Космонавтов в Петербурге.

Мужчина зашел в мастерскую к своему знакомому и, требуя денег, выстрелили в потолок. Удивительно, но приятель отреагировал хладнокровно. Но когда его ранило вторым выстрелом, он просто вышел из-за стойки и прогнал стрелка, заставив разрядить ствол. По предварительной информации, сотрудник мастерской от помощи медиков отказался.