Рост цен на подсолнечное масло и сахар ограничат

Правительство рекомендует предпринимателям не увеличивать стоимость товаров первой необходимости.

Министерство сельского хозяйства 10 декабря провело совещание по вопросам стабилизации цен на одни из главных в рационе граждан товары – масло и сахар.

Так, на совещании представителей торговых сетей и производителей попросили придерживаться оптовых цен в районе 95 рублей за литр подсолнечного масла, а на сахар – 36 рублей за кг.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что тенденция роста цен наметилась еще осенью. Однако ведомства, отвечающие за мониторинг цен на товары, упустили из виду эту ситуацию.