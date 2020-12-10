За месяц через Пулково незаконно пытались перевезти 14 млн рублей

За последний месяц сотрудники таможни аэропорта Пулково выявили несколько попыток повезти денежные средства на общую сумму в 14 млн рублей.

Один из случаев несанкционированного провоза большой денежной суммы описан на сайте пресс-службы Северо-Западного таможенного управления.

Из сообщения следует, что примерно 3 млн рублей незадекларированного дохода пыталась провезти жительница Петербурга, возвращаясь из Японии. Вся сумма была разбита на евро, японские йены и рубли.

«Купюры были скручены в трубочки и спрятаны в многочисленные карманы одежды и ручной клади», — отметила Заместитель начальника отдела специальных таможенных процедур.

Сейчас Пулковская таможня проводит необходимые разбирательства.