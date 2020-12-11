Прогноз по районам: дорожники Ленобласти предупреждают о первом в сезоне снежном буране

Областные дорожные службы обрабатывают трассы в преддверии первого в текущем сезоне снежного бурана.
Буран ожидается 11 декабря. Ниже опубликован подробный прогноз по районам.
В Приозерском, Выборгском, Всеволожском районах:
Снег – от умеренного до мокрого. Ожидаются морось и гололед. Ветер – южный, 6-11 м/с. Температура – -1…-3 °C. В период с 12:00 до 15:00 ожидается снег.
В Кингисеппском, Волосовском, Ломоносовском районах:
Снег – от умеренного до мокрого. Ожидаются морось и гололед. Ветер южный – 6-11 м/с. Температура воздуха – -1…-3 °C. С 09:00 ожидается снег.
В Сланцевском и Лужском районах:
Снег – от умеренного до мокрого. Ожидаются морось и гололед. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха – 0… -3 °C. С 08:00 ожидается снег. В период с 13:00 до 16:00 местами около 0 °C.
В Гатчинском, Тосненском, Киришском районах:
Снег – от умеренного до мокрого. Ожидаются морось и гололед. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха – 1… -3 °C. С 13:00 ожидается снег.
В Кировском и Волховском районах:
Снег – от умеренного до мокрого. Ожидаются морось и гололед. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха – 1… -4 °C. С 13:00 ожидается снег.
В Тихвинском и Бокситогорском районах:
Снег – от умеренного до мокрого. Ожидаются морось и гололед. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха – -3… -5 °C. С 13:00 ожидается снег.
В Лодейнопольском и Подпорожском районах:
Снег – от умеренного до мокрого. Ожидаются морось и гололед. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха – -3… -5 °C.
О необходимости расчистить дорогу от снега можно сообщить по номеру телефона диспетчерской службы: +7 812 251-42-84.