Прогноз по районам: дорожники Ленобласти предупреждают о первом в сезоне снежном буране

Областные дорожные службы обрабатывают трассы в преддверии первого в текущем сезоне снежного бурана.

Буран ожидается 11 декабря. Ниже опубликован подробный прогноз по районам.

В Приозерском, Выборгском, Всеволожском районах:

Снег – от умеренного до мокрого. Ожидаются морось и гололед. Ветер – южный, 6-11 м/с. Температура – -1…-3 °C. В период с 12:00 до 15:00 ожидается снег.

В Кингисеппском, Волосовском, Ломоносовском районах:

Снег – от умеренного до мокрого. Ожидаются морось и гололед. Ветер южный – 6-11 м/с. Температура воздуха – -1…-3 °C. С 09:00 ожидается снег.

В Сланцевском и Лужском районах:

Снег – от умеренного до мокрого. Ожидаются морось и гололед. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха – 0… -3 °C. С 08:00 ожидается снег. В период с 13:00 до 16:00 местами около 0 °C.

В Гатчинском, Тосненском, Киришском районах:

Снег – от умеренного до мокрого. Ожидаются морось и гололед. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха – 1… -3 °C. С 13:00 ожидается снег.

В Кировском и Волховском районах:

Снег – от умеренного до мокрого. Ожидаются морось и гололед. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха – 1… -4 °C. С 13:00 ожидается снег.

В Тихвинском и Бокситогорском районах:

Снег – от умеренного до мокрого. Ожидаются морось и гололед. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха – -3… -5 °C. С 13:00 ожидается снег.

В Лодейнопольском и Подпорожском районах:

Снег – от умеренного до мокрого. Ожидаются морось и гололед. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха – -3… -5 °C.

О необходимости расчистить дорогу от снега можно сообщить по номеру телефона диспетчерской службы: +7 812 251-42-84.