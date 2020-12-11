Регион рассмотрел варианты улучшения работы Фонда защиты прав дольщиков.

Власти Ленобласти продолжают думать, как обеспечить жильем обманутых дольщиков. Они уже представили ряд предложений по улучшению работы Фонда защиты прав дольщиков, говорится в группе «Долевое строительство Ленинградской области» «ВКонтакте».

Так, заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин пояснил, что изменения в законодательстве о решении проблем обманутых дольщиков в регионе вызвали нехватку денежных средств: региону не хватает около 9 миллиардов рублей, чтобы завершить проблемные объекты или выплатить компенсации пострадавшим.

В связи с этим область предложила изменить пропорцию софинансирования восстановления прав дольщиков новых объектов : 67 % из федерального бюджета РФ и 33 % из бюджета Ленобласти. Софинансирование за счет регионального бюджета должно будет осуществляться лишь в случае обоснованного дефицита финансирования из средств Компенсационного фонда.

В заключение власти Ленобласти Наконец попросили о финансовой поддержке из бюджета РФ для уже готовых для вынесения на набсовет объектов.