Средства пойдут на ремонт больниц для последующей установки дополнительных коек.

Власти Ленинградской области выделят еще 76,8 миллионов рублей из резервного фонда для борьбы с коронавирусом — эти деньги пойдут закупку оборудования для «ковидных» больниц. Об этом пишет «47news».

В частности, на выделенные средства усовершенствуют системы медицинского газоснабжения, установят кислородные концентраторы и отремонтируют часть больниц, чтобы в дальнейшем заполнить их дополнительными койками для инфицированных.

Так, власти намерены модернизировать ЛОКБ, Бокситогорскую, Всеволожскую, Гатчинскую, Кингисеппскую, Ломоносовскую, Лужскую, Приозерскую, Рощинскую, Сланцевскую и Тихвинскую больницы.