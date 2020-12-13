Пострадавшая отделалась травмами.

В воскресенье, 13 декабря, в Красносельском районе Санкт-Петербурга легковой автомобиль сбил женщину. Кадрами поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло около 15:00 — в это время пострадавшая пересекала регулируемый пешеходный переход на Партизана Германа. От удара женщина получила несколько травм. Оперативно прибывшие на место врачи оказали ей первую помощь.

Сейчас на месте работает полиция. Правоохранители пытаются установить, почему водитель не заметил пешехода.