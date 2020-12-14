Еще около 2 тыс коек для пациентов с СOVID-19 развернут в Санкт-Петербурге до конца года

Более 11 тысяч коек для пациентов с СOVID-19 развёрнуты в настоящее время в Санкт-Петербурге, из них свободны 7,5%, до конца года в городе планируется развернуть еще 1977 коек, сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

«На сегодняшний день в городе развёрнута 11151 свободная койка под COVID-19 и пневмонии, свободны 7,5% коек. Комитет по здравоохранению планирует до конца года развернуть еще 1977 коек», — говорится в сообщении.