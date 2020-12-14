Мужчина с ножевым ранением повез своего обидчика домой, но съехал в кювет в Переярово

Ранним утром 13 декабря в больницу в тяжелом состоянии был доставлен мужчина из деревни Переярово Гатчинского район. У него была колото-резаная рана в левой половине груди.

В ходе опроса выяснилось, что ножом в грудь 45-летнего жителя Ломоносовского района ударил приятель во время пьяной ссоры в деревне Гостилицы Волосовского района. Несмотря на тяжелое ранение, пострадавший сел в машину и добровольно повез своего обидчика домой. По пути мужчине стало плохо и он съехал в кювет на перегоне Переярово-Низино.

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Злоумышленника задержали на месте аварии, в автомобиле. Возбуждено уголовное дело.