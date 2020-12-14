Мужчину подозревают в краже золотой монеты стоимостью около 134 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело против 31-летнего жителя Всеволожского района. Уроженца Ленобласти подозревают в краже, передает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Инцидент имел место в петербургском аэропорту «Пулково». Прилетевший из Симферополя уроженец Ленобласти заметил забытую попутчиком сумку, в которой лежали документы, ключи от квартиры и автомобиля, а также золотая монета весом примерно 31 грамм. По предварительным данным, она отчеканена в Америке и стоит порядка 134 тысяч рублей.

В целом ущерб оценили в 165 тысяч рублей. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.