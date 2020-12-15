Санкт-Петербург готов к плановой вакцинации от коронавируса – власти

В Санкт-Петербурге готовы начать плановую вакцинацию от коронавируса, в первую очередь будут прививать медиков, учителей и социальных работников, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«Город готов начать плановую вакцинацию от коронавируса… В город уже поступило 5500 доз вакцины. В первую очередь будут прививать медиков, учителей и социальных работников», — говорится в сообщении.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил увеличить количество прививочных пунктов. В настоящее время работает два прививочных пункта, через два дня откроются еще 12. К 25 декабря планируется открыть 70 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

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Он также поручил максимально улучшить организацию лечения больных с коронавирусной инфекцией на дому. В настоящее время на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 находятся около 64 тысяч жителей Петербурга. На рабочем совещании с членами городского правительства отмечалась стабилизация ситуации с закупкой лекарств районами и ускорение сроков доставки результатов ПЦР-анализов.