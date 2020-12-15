Санкт-Петербург готов к плановой вакцинации от коронавируса – власти

В Санкт-Петербурге готовы начать плановую вакцинацию от коронавируса, в первую очередь будут прививать медиков, учителей и социальных работников, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил увеличить количество прививочных пунктов. В настоящее время работает два прививочных пункта, через два дня откроются еще 12. К 25 декабря планируется открыть 70 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).
Он также поручил максимально улучшить организацию лечения больных с коронавирусной инфекцией на дому. В настоящее время на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 находятся около 64 тысяч жителей Петербурга. На рабочем совещании с членами городского правительства отмечалась стабилизация ситуации с закупкой лекарств районами и ускорение сроков доставки результатов ПЦР-анализов.