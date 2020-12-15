Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 15 декабря

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 73,1 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 1,6 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 51,2 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 9 906 507 человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 6 929 409 заражённых. США лидируют по распространению вируса: свыше 16 942 822 заболевших.

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В России, по состоянию на утро на 15 декабря, число заразившихся коронавирусом составляло 2 653 928 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.