В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 220 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 15 декабря.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалево (+9), Бор (+1), Заборье (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Сумино (+1), Извара (+1).
- Волховский район: Волхов (+6), Кисельня (+1), Паша (+1), Новая Ладога (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+16), Кудрово (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+1), Кузьмоловский (+1), Ковалево (+1), Бугры (+2), Агалатово (+2), пгт. им. Свердлова (+4), Суоранда (+1), Рахья (+2).
- Выборгский район: Выборг (+17), Гончарово (+1), Соколинское (+1), Каменка (+1), Михалево (+1), Высоцк (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+7), Тайцы (+1), Кобралово (+1), Сиверский (+3), Вырица (+1), Елизаветино (+2), Новый Учхоз (+1), Александровка (+1), Большая Ивановка (+1), Антропшино (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Котельский (+1), Усть-Луга (+1), Ивангород (+2).
- Киришский район: Кириши (+13), Пчевжа (+1).
- Кировский район: Кировск (+4), Синявино (+1), Шум (+1), Мга (+4).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+9), Яровщина (+1).
- Ломоносовский район: Низино (+1), Русско-Высоцкое (+2), Аннино (+1), Гостилицы (+2), Виллози (+1), Разбегаево (+1).
- Лужский район: Луга (+9), Оредеж (+1), Приозерный (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+12).
- Приозерский район: Приозерск (+10), Сосново (+1), Саперное (+3), Коммунары (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+6).
- Тихвинский район: Тихвин (+7), Бор (+1), Шугозеро (+1), Сарка (+1).
- Тосненский район: Тосно (+5), Тельмана (+1), Никольское (+1), Ульяновка (+1).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Приозерский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.