В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 220 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 15 декабря.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалево (+9), Бор (+1), Заборье (+1).

Бокситогорск (+3), Пикалево (+9), Бор (+1), Заборье (+1). Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Сумино (+1), Извара (+1).

Волосово (+2), Кикерино (+1), Сумино (+1), Извара (+1). Волховский район: Волхов (+6), Кисельня (+1), Паша (+1), Новая Ладога (+2).

Волхов (+6), Кисельня (+1), Паша (+1), Новая Ладога (+2). Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+16), Кудрово (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+1), Кузьмоловский (+1), Ковалево (+1), Бугры (+2), Агалатово (+2), пгт. им. Свердлова (+4), Суоранда (+1), Рахья (+2).

Мурино (+1), Всеволожск (+16), Кудрово (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+1), Кузьмоловский (+1), Ковалево (+1), Бугры (+2), Агалатово (+2), пгт. им. Свердлова (+4), Суоранда (+1), Рахья (+2). Выборгский район: Выборг (+17), Гончарово (+1), Соколинское (+1), Каменка (+1), Михалево (+1), Высоцк (+1).

Выборг (+17), Гончарово (+1), Соколинское (+1), Каменка (+1), Михалево (+1), Высоцк (+1). Гатчинский район: Гатчина (+7), Тайцы (+1), Кобралово (+1), Сиверский (+3), Вырица (+1), Елизаветино (+2), Новый Учхоз (+1), Александровка (+1), Большая Ивановка (+1), Антропшино (+1).

Гатчина (+7), Тайцы (+1), Кобралово (+1), Сиверский (+3), Вырица (+1), Елизаветино (+2), Новый Учхоз (+1), Александровка (+1), Большая Ивановка (+1), Антропшино (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Котельский (+1), Усть-Луга (+1), Ивангород (+2).

Кингисепп (+8), Котельский (+1), Усть-Луга (+1), Ивангород (+2). Киришский район: Кириши (+13), Пчевжа (+1).

Кириши (+13), Пчевжа (+1). Кировский район: Кировск (+4), Синявино (+1), Шум (+1), Мга (+4).

Кировск (+4), Синявино (+1), Шум (+1), Мга (+4). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+9), Яровщина (+1).

Лодейное Поле (+9), Яровщина (+1). Ломоносовский район: Низино (+1), Русско-Высоцкое (+2), Аннино (+1), Гостилицы (+2), Виллози (+1), Разбегаево (+1).

Низино (+1), Русско-Высоцкое (+2), Аннино (+1), Гостилицы (+2), Виллози (+1), Разбегаево (+1). Лужский район: Луга (+9), Оредеж (+1), Приозерный (+1).

Луга (+9), Оредеж (+1), Приозерный (+1). Подпорожский район: Подпорожье (+12).

Подпорожье (+12). Приозерский район: Приозерск (+10), Сосново (+1), Саперное (+3), Коммунары (+2).

Приозерск (+10), Сосново (+1), Саперное (+3), Коммунары (+2). Сланцевский район: Сланцы (+6).

Сланцы (+6). Тихвинский район: Тихвин (+7), Бор (+1), Шугозеро (+1), Сарка (+1).

Тихвин (+7), Бор (+1), Шугозеро (+1), Сарка (+1). Тосненский район: Тосно (+5), Тельмана (+1), Никольское (+1), Ульяновка (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: