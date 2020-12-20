От студии дизайна до экокластера: начинающие предприниматели Ленобласти защитили свои проекты

На площадке Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти прошла итоговая защита лучших проектов участников образовательной программы «Наставничество».

Программа стартовала 1 сентября 2020 года. Принять в ней участие изъявили желание более 1000 человек в возрасте от 14 до 65 лет, заинтересованные в создании бизнеса на территории Ленобласти.

Три месяца студенты изучали основы предпринимательства, финансовую грамотность и бизнес-планирование, юридические аспекты ведения деятельности и управления персоналом. Они также составили бизнес-планы собственных проектов под руководством опытных наставников. До финала были допущены только 10 участников – авторы самых уникальных и жизнеспособных проектов.

«Программа «Наставничество» – одна из многочисленных программ по обучению будущих предпринимателей, но к ней особое отношение, поскольку она массовая – процессы выстроены таким образом, что мы можем охватить большое количество людей, но при этом персональная – каждому из обучающихся уделяется внимание, они получают индивидуальные консультации и рекомендации» — отметила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светлана Нерушай.

12 декабря участники из разных районов Ленобласти презентовали проекты питомника комнатных растений, онлайн-ателье, экокластера, дизайн-студии, мобильной фабрики мебели и даже производства медицинского пластика.

Особое внимание членов жюри вызвали проекты социально-спортивной направленности: плавательный комплекс «Субмарина» Анастасии Барановой, где планируется проводить водную реабилитацию для людей в возрасте старше 65 лет, занятия для беременных и детей; клуб ездового спорта Husky Souls Инны Разумовой, основной идеей клуба является развитие ездового спорта, а также ветеринарная помощь, организация питомника для бездомных собак, выставок и соревнований.

Оценивали бизнес-проекты директор Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти Валерий Береснев, представители бизнеса, наставники проекта и руководитель программы «Наставничество» Александр Ружинский.

Валерий Береснев рассказал участникам как об уже существующих, так и планируемых к реализации в регионе в 2021 году мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. В частности, он отметил увеличение мер поддержки для самозанятых граждан. Фонд является единым окном для предпринимателей из различных сфер деятельности для получения региональных и федеральных мер поддержки.

Напомним, что Фондом поддержки предпринимательства совместно с партнерами проводятся различные обучающие программы: «Как начать свое дело», «Стань предпринимателем», «Введение в предпринимательство», «Самозанятость — путь к личному успеху». Или, например, «Азбука предпринимателя» (программа Корпорации МСП): в состав этого тренинга включены теоретические и практические занятия, результатом которых станет ваш индивидуальный бизнес-план. Чтобы попасть на обучение, необходимо написать или позвонить в Фонд по телефону 8(812) 309-46-88 или в муниципальную организацию поддержки в вашем городе или районе.

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