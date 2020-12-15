На пожаре в Лужском районе сгорел 64-летний мужчина

Автор: Сергей Агутин
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Пожар охватил 20 квадратных метров частного дома, расположенного в СНТ Испытатель в Лужском районе Ленинградской области.  

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 14 декабря в 20:27. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 21:49.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки 64-летнего мужчины. Следов насилия на теле не зафиксировано. Погибший был прописан в поселке Шушары, а на дачу приезжал по выходным.

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15.12.2020 39
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