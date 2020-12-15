На пожаре в Лужском районе сгорел 64-летний мужчина

Пожар охватил 20 квадратных метров частного дома, расположенного в СНТ Испытатель в Лужском районе Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 14 декабря в 20:27. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 21:49.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки 64-летнего мужчины. Следов насилия на теле не зафиксировано. Погибший был прописан в поселке Шушары, а на дачу приезжал по выходным.