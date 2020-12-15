Замначальник службы доходов СЗТУ подозревается в превышении полномочий с ущербом на 36 млн рублей

Автор: Гузель Галимова
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Заместитель начальника службы федеральных таможенных доходов Северо-Западного таможенного управления стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с января 2017 года по октябрь 2018 года на территорию Евразийского экономического союза через таможенный пост в Усть-Луге были ввезены товары, индекс таможенной стоимость которых не соответствовал реальной стоимости. 

Подозреваемая действовала в интересах декларанта. Она, превышая должностные полномочия, единолично приняла решение о принятии таможенной стоимости товаров и дала незаконные устные указания. В результате федеральный бюджет не досчитался 35,8 млн рублей, сообщает пресс-служба СК на транспорте по СЗФО.

В ходе обысков изъяты документы, которые представляют интересы для следствия. Расследование продолжается.

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03.12.2020 305
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