Заместитель начальника службы федеральных таможенных доходов Северо-Западного таможенного управления стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с января 2017 года по октябрь 2018 года на территорию Евразийского экономического союза через таможенный пост в Усть-Луге были ввезены товары, индекс таможенной стоимость которых не соответствовал реальной стоимости.

Подозреваемая действовала в интересах декларанта. Она, превышая должностные полномочия, единолично приняла решение о принятии таможенной стоимости товаров и дала незаконные устные указания. В результате федеральный бюджет не досчитался 35,8 млн рублей, сообщает пресс-служба СК на транспорте по СЗФО.

В ходе обысков изъяты документы, которые представляют интересы для следствия. Расследование продолжается.