Центральная часть Токсово осталась без воды из-за незаконной врезки в трубу

Коммунальные службы ликвидируют утечку из незаконной врезки в магистральную трубу во Всеволожском районе Ленинградской области.
Без воды 15 декабря остается центральная часть поселка Токсово. Незаконная врезка в магистральный водопровод обнаружена около 12:30 при прокладке новых труб на Привокзальной площади.
По текущим планам, восстановить водоснабжение должны в течение четырех часов.
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