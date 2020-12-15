Центральная часть Токсово осталась без воды из-за незаконной врезки в трубу

Коммунальные службы ликвидируют утечку из незаконной врезки в магистральную трубу во Всеволожском районе Ленинградской области.

Без воды 15 декабря остается центральная часть поселка Токсово. Незаконная врезка в магистральный водопровод обнаружена около 12:30 при прокладке новых труб на Привокзальной площади.

По текущим планам, восстановить водоснабжение должны в течение четырех часов.