Таксист и водитель погрузчика самостоятельно вывели жильцов из горящего здания.

Во время пожара во Всеволожске двое друзей — Зариф и Фарух — бросились тушить огонь и спасать жильцов, не дожидаясь приезда спасателей. Историю о двух новых героях Ленобласти рассказала «Фонтанка».

Пожар на 12-м этаже жилого дома произошел поздним вечером 29 ноября. Его спровоцировал взорвавшийся баллон с газом. Не думая ни секунды, живущие через дорогу Зариф и Фарух бросились к месту происшествия — спасать жильцов.

«Мы зашли, увидели, что лифт не работает, и с левой стороны по лестнице побежали вверх. Думали, что там могут быть пострадавшие», – рассказал житель Всеволжска Зариф Ниязов.

Друзья оперативно вывели из полыхающего здания всех людей, а после принялись тушить пожар водой. Окончательно ликвидировали пламя прибывшие через пятнадцать минут экстренные службы.