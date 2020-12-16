Число больных COVID-19 в Санкт-Петербурге за месяц возросло в 2,2 раза

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге за месяц выросло почти в 2,2 раза – до 182 тысяч, рассчитали РИА «Новости» на основе данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

По состоянию на 15 ноября в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 81 704 больных, при этом 15 декабря цифра возросла уже до 182 022 человек. Таким образом, число жителей северной столицы с COVID-19 увеличилось в 2,23 раза.

За аналогичный период времени в Санкт-Петербурге наблюдался и соответственный прирост «активных» больных, то есть тех, кто болеет в данный момент, с 28 490 до 73 065.

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Число погибших также выросло: к 15 декабря их число достигло 6460 человек против 4 551 человек 15 ноября. При этом выздоровели к 15 декабря уже 102 497 человек, месяц назад это значение равнялось 48 663.