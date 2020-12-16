На КАД у Горбунков столкнулись семь автомобилей, образовалась пробка

Массовая авария произошла утром 16 декабря на 52 километре внешнего кольца КАД в Ломоносовском районе Ленобласти.
Как сообщает ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», столкнулись пять “легковушек” и два грузовых автомобиля, они заняли три полосы. Движение сейчас осуществляется по полосе безопасности и первой полосе. На указанном участке образовался транспортный затор протяженностью около пяти километров. Пострадавших нет.
Сейчас на месте работают подрядная организация, которая обслуживает дорогу, и МЧС. Отмечается, что на дороге нет зимней скользкости: ночью проводилась обработка противогололедными материалами.
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