На КАД у Горбунков столкнулись семь автомобилей, образовалась пробка

Массовая авария произошла утром 16 декабря на 52 километре внешнего кольца КАД в Ломоносовском районе Ленобласти.

Как сообщает ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», столкнулись пять “легковушек” и два грузовых автомобиля, они заняли три полосы. Движение сейчас осуществляется по полосе безопасности и первой полосе. На указанном участке образовался транспортный затор протяженностью около пяти километров. Пострадавших нет.

Сейчас на месте работают подрядная организация, которая обслуживает дорогу, и МЧС. Отмечается, что на дороге нет зимней скользкости: ночью проводилась обработка противогололедными материалами.