Мужчина разгромил куском поребрика чужую машину о Всеволожске

Во Всеволожске сотрудники Росгвардии задержали неадекватного мужчину, который разгромил припаркованную возле клинической больницы машину.

Ранним утром 16 декабря работник клинической межрайонной больницы во Всеволожске увидел, что неизвестный громит припаркованный неподалеку Hyundai Solaris. Мужчина бил и пинал иномарку, разбил все стекла куском поребрика и выломал зеркала заднего вида.

Медработник нажал на “тревожную” кнопку, установленную в приемном покое. Задержанного доставили в отдел полиции. Его мотивы неизвестны.