Мужчина разгромил куском поребрика чужую машину о Всеволожске

Автор: Гузель Галимова
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Во Всеволожске сотрудники Росгвардии задержали неадекватного мужчину, который разгромил припаркованную возле клинической больницы машину.

Мужчина разгромил куском поребрика чужую машину о Всеволожске росгвардия, Ленобласть, всеволожск
Мужчина разгромил куском поребрика чужую машину о Всеволожске росгвардия, Ленобласть, всеволожск

Ранним утром 16 декабря работник клинической межрайонной больницы во Всеволожске увидел, что неизвестный громит припаркованный неподалеку Hyundai Solaris. Мужчина бил и пинал иномарку, разбил все стекла куском поребрика и выломал зеркала заднего вида.

Медработник нажал на “тревожную” кнопку, установленную в приемном покое. Задержанного доставили в отдел полиции. Его мотивы неизвестны.

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16.12.2020 86
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