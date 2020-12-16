22 декабря пройдет традиционный форум «Ленобласть объединяет»

В этом году форум, посвященный Дню предпринимателя Ленинградской области, пройдет в онлайн-формате.

Деловая программа форума включает участие Александра Дрозденко, выступления именитых спикеров и награждение почетных предпринимателей Ленобласти и победителей региональных конкурсов. Регистрация по ссылке.