22 декабря пройдет традиционный форум «Ленобласть объединяет»

В этом году форум, посвященный Дню предпринимателя Ленинградской области, пройдет в онлайн-формате.
Деловая программа форума включает участие Александра Дрозденко, выступления именитых спикеров и награждение почетных предпринимателей Ленобласти и победителей региональных конкурсов. Регистрация по ссылке.
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16.12.2020 1175