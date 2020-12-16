22 декабря пройдет традиционный форум «Ленобласть объединяет»

Автор: Гузель Галимова
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В этом году форум, посвященный Дню предпринимателя Ленинградской области, пройдет в онлайн-формате.

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Деловая программа форума включает участие Александра Дрозденко, выступления именитых спикеров и награждение почетных предпринимателей Ленобласти и победителей региональных конкурсов. Регистрация по ссылке.

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16.12.2020 1175
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