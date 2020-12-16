Каждый третий россиянин считает себя бедным — опрос

Каждый третий житель России — 33% — считает себя бедным человеком.

Причинами такого положения респонденты называют в том числе низкие зарплаты, рост цен и тарифов, выход на пенсию и безработицу. По сравнению с мартовскими показатели нынешние показатели выросли почти на треть, тогда бедными себя ощущали лишь 27% опрошенных.

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При этом, 64% заявили, что они люди со средним достатком. Лишь 1% — назвали себя богатыми, приводит данные фонд «Общественное мнение». Интересно, что 52% россиян считают, что бедность преодолеть можно. Противоположную точку зрения высказали 40% респондентов.