Юрист объяснила, почему важно рассчитаться с долгами до конца года

Юрист рассказала, почему жителям России необходимо погасить все задолженности до конца 2020 года.

Юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева сообщила, что с 1 января предстоящего года в российском законодательстве произойдёт ряд изменений. В связи с этим она рекомендует в декабре 2020-го оформить начисления и льготы, переоформить получение соцвыплат, должникам и заёмщикам подготовиться к нововведениям, пишут РИА Новости.

С 1 января к судебным приставам вернуться полномочия, которые касаются процедуры взыскания долгов. Приставы смогут в счёт погашения долга удерживать сумму из имеющегося у должника дохода, но не более 50%.

«Как они могут действовать? Например, напрямую обратиться к работодателю должника, и деньги будут автоматически уходить на банковский счёт ФССП в день получения зарплаты», — рассказала Зайцева.

Юрист пояснила, что в конце декабря этого гола истекает время действия послаблений для заёмщиков, введённых на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим Зайцева рекомендовала задуматься о решении данных проблем.

Она отметила, что, если средств на погашение задолженности не хватает, то можно обратиться за социальной поддержкой. К примеру, оформить субсидию на оплату счетов ЖКХ — это позволит сэкономить несколько тысяч рублей в месяц. Также можно получить пособие по безработице или реструктурировать кредит.

«Важно, что все основные меры поддержки граждан России, действующие в 2020 году, сохранятся в следующем», — отметила Зайцева.

До 31 декабря можно получить пособие на детей в возрасте от трех до семи лет. По словам юриста, его выплатят с того дня, когда ребёнку исполнилось три года.

Кроме того, в конце 2020 года прекращают действовать и другие льготы, которые были введены из-за COVID-19. Такие как регистрации безработных и выплаты пособия по безработице.

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Истекает также срок действия временного порядка признания в РФ семей нуждающимися, а граждан – малоимущими, добавила эксперт. Он применялся при утверждении субсидий на оплату счетов ЖКХ и начислении пособий на детей от трех до семи лет.