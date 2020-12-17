Концерты могли привести к ухудшению ситуации с COVID в Санкт-Петербурге — межведомственный совет

Причиной роста заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге могли стать культурно-массовые мероприятия в конце ноября, следует из материалов межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в городе коронавирусной инфекции.

«После стабилизации эпидемиологического процесса на 48-49-х календарных неделях отмечается рост распространения новой коронавирусной инфекции в течение всей 50-й и в начале 51-й недель. Наиболее вероятными причинами этого роста, учитывая время инкубационного периода, могли быть проводимые в конце ноября культурно-массовые мероприятия в Санкт-Петербурге (спортивные события, концерты)», — говорится в материалах совета.

При этом отмечается, что ожидается стабилизация ситуации в связи с введёнными в городе ограничениями.

«Ожидается стабилизация распространения новой коронавирусной инфекции за счёт эффективного исполнения ранее принятых правительством города мер, направленных на ограничение массовых культурно-развлекательных мероприятий и предотвращение массового скопления людей», — говорится в материалах.

Ранее сообщалось, Невский районный суд оштрафовал на 480 тысяч рублей ОАО «Дворец Спорта» (Ледовый дворец) из-за концерта музыканта Басты (Василия Вакуленко), где были выявлены нарушения санитарных норм на фоне ограничений по коронавирусу. В материалах Роспотребнадзора о нарушениях на этом концерте, которые составлялись, в том числе по фото и видео из соцсетей, указано, что «Дворец спорта» не обеспечил разделение потоков зрителей, а также не организовал сидячие места (они были только в партере), что привело к созданию толпы. Также на фото и видео с концерта видно, что не все зрители используют средства индивидуальной защиты и соблюдают социальную дистанцию.

Вам будет интересно Ледовый дворец оштрафовали на 480 тысяч рублей за нарушения на концерте Басты Невский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Ледовый Дворец за пренебрежение противоэпидемиологическими мерами в разгар пандемии. Как сообщает пресс-службе судов... 04.12.2020 503

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручала управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять решения. Председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко получил выговор за плохую координацию работы учреждений культуры на фоне COVID-19.