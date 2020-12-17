Концерты могли привести к ухудшению ситуации с COVID в Санкт-Петербурге — межведомственный совет

Причиной роста заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге могли стать культурно-массовые мероприятия в конце ноября, следует из материалов межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в городе коронавирусной инфекции.
При этом отмечается, что ожидается стабилизация ситуации в связи с введёнными в городе ограничениями.
Ранее сообщалось, Невский районный суд оштрафовал на 480 тысяч рублей ОАО «Дворец Спорта» (Ледовый дворец) из-за концерта музыканта Басты (Василия Вакуленко), где были выявлены нарушения санитарных норм на фоне ограничений по коронавирусу. В материалах Роспотребнадзора о нарушениях на этом концерте, которые составлялись, в том числе по фото и видео из соцсетей, указано, что «Дворец спорта» не обеспечил разделение потоков зрителей, а также не организовал сидячие места (они были только в партере), что привело к созданию толпы. Также на фото и видео с концерта видно, что не все зрители используют средства индивидуальной защиты и соблюдают социальную дистанцию.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручала управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять решения. Председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко получил выговор за плохую координацию работы учреждений культуры на фоне COVID-19.