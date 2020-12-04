Ледовый дворец оштрафовали на 480 тысяч рублей за нарушения на концерте Басты

Невский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Ледовый Дворец за пренебрежение противоэпидемиологическими мерами в разгар пандемии.

Как сообщает пресс-службе судов Петербурга, учреждению за многочисленные нарушения на концерте Басты, который за два дня посетили 13 тысяч человек, придется заплатить штраф в размере 480 тыс. рублей.

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Напомним, после концерта рэпера Басты Роспотребнадзор приостановил деятельность Ледового дворца. А власти города закрыли все театры, музеи, рестораны, океанариумы и аквапарки. С 30 декабря по 3 января в Петербурге не будут работать все кафе, бары и рестораны.