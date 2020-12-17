Прения по делу о гибели детей на Сямозере в горсуде Карелии продолжатся 23 декабря

Прения по делу о гибели детей на Сямозере, фигурантами по которому проходят бывший руководитель управления Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко и нынешняя глава ведомства Людмила Котович, продолжатся 23 декабря, сообщил адвокат Коваленко Михаил Ямчитский.

«Сейчас в прениях выступает обвинение. Прокуратура просила назначить наказание в виде колонии-поселения на срок 6 лет каждому обвиняемому. 23 декабря должны выступить представители потерпевших», — сообщил Ямчитский.

По его словам, приговор по делу должен быть вынесен в 2021 году.

«В прениях еще не выступала защита, мы будем просить оправдать подзащитных. Потом — приговор, скорее всего, это уже все будет в 2021 году», — сказал адвокат.

Трагедия на Сямозере, где погибли 14 детей, произошла 18 июня 2016 года. Как установило следствие, с 17 по 18 июня 2016 года работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. По данным СК, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъёмности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены погодные условия. Инструктор же, сопровождавший детей во время похода, не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии, полагало следствие.

Петрозаводский городской суд оправдал трех из шести фигурантов уголовного дела: инструктора Павла Ильина, врио главы карельского управления Роспотребнадзора Людмилу Котович и бывшего руководителя ведомства Анатолия Коваленко. Суд счёл их вину недоказанной. Экс-директор лагеря «Сямозеро» Елена Решетова была приговорена к 9,5 годам колонии общего режима. Такой же срок получил бывший координатор Вадим Виноградов.

Частично оправданный инструктор Валерий Круподерщиков был осуждён на 8 месяцев колонии-поселения за оставление людей в опасности, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания. Апелляционные жалобы на приговор ранее подали осуждённые по делу и их адвокаты, а также потерпевшие. Кроме того, апелляционные представления внесла прокуратура Карелии. В итоге Верховный суд Карелии отправил уголовное дело в отношении Коваленко и Котович на новое рассмотрение.

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Также Третий Кассационный суд отменил приговор и отправил на пересмотр дело в отношении двух инструкторов лагеря Павла Ильина и Валерия Круподеревщика. Их дело также должно быть пересмотрено в горсуде, но пока отложено из-за службы в армии одного из обвиняемых.