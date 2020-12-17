Санкт-Петербург держится на плато по числу заболевших COVID-19 — глава Роспотребнадзора региона

Санкт-Петербург вышел на плато по числу заболевших коронавирусной инфекцией, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова.

«Я могу точно сказать, что мы вышли на плато, и мы держимся на этом плато уже на протяжении нескольких дней», — сказала Наталья Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По данным оперштаба на 16 декабря, в Санкт-Петербурге выявлено 3758 случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 185 780 случаев заражения COVID-19. Скончались 6529 человек. Выздоровели 105 665 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 35 593 человека. Под медицинским наблюдением находится 1782 человека. Из них 15 — в обсерваторе, 1274 — контактные, 493 — на самоизоляции