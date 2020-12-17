В ООН приняли резолюцию России против нацизма

Как сообщает Anews, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. «За» проголосовали 130 человек. «Против» – двое. Воздержался 51 человек.

Документ о «Борьбе с героизацией нацизма» призван помешать сторонникам нацизма и неонацизма реабилитировать любые расистские настроения, расовую дискриминацию и ксенофобию.

В резолюции прямо осуждается пропаганда соответствующей идеологии, немотивированное применение нацистской символики и попытки «пересмотреть» итоги Второй мировой войны.