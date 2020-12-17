Фермеры Ленобласти заполняют прилавки предновогодних ярмарок

Ярмарки будут работать с 12 до 20 часов с 21 по 27 декабря на Московской площади в Санкт-Петербурге около памятника Ленину и с 23 по 27 декабря в ТРК «МЕГА Парнас» у магазина «Ашан»

На ярмарках ленинградские фермеры представят свежие и выдержанные сыры своих сыроварен и другие молочные продукты, а также говядину, баранину, мясо птицы, рыбу, деревенскую колбасу, копчености, мясные и рыбные деликатесы, кондитерские изделия, ленинградский мёд и продукты пчеловодства, свежие и консервированные овощи, грибы и ягоды.

Напомним, что производители экопродукции получают поддержку от Ленобласти. Так, областные фермерские хозяйства, которые ориентированы на выпуск натуральных и органических товаров, получат от правительства Ленобласти компенсацию 10% от капитальных вложений в производство указанной продукции. Также в регионе создадут Торговый дом для взаимодействия сетевиков и фермеров.

Вам будет интересно Точки роста для предпринимателей Ленобласти В октябре в Ленобласти состоялось главное региональное отраслевое мероприятие – «Форум потребительского рынка Ленинградской области 2020». Форум является одной из... 13.12.2020 337

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, агропромышленный комплекс Ленобласти показывает рост в 3,5%, с начала года произведено продукции на 74,5 млрд рублей. Так с начала 2020 года объем добычи водных биоресурсов в регионе составил 15,3 тыс. тонн — почти 70% от годового плана. За первые пол года в 47 регионе выращено 6,02 тыс. тонн форели, а ходе корюшковой путины добыто 1093 тонны рыбы. При этом Ленобласть стабильно входит в тройку российских лидеров по форели.