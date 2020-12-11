Точки роста для предпринимателей Ленобласти

В октябре в Ленобласти состоялось главное региональное отраслевое мероприятие – «Форум потребительского рынка Ленинградской области 2020». Форум является одной из «точек роста» для региональных компаний. Какие еще «точки роста» — направления в развитии могут использовать компании из сферы потребительского рынка — читайте в новом материале от ivbg.ru

Предприятия торговли, общественного питания и бытовых услуг занимают значительную долю в обороте малого бизнеса и экономики Ленобласти в целом. В регионе насчитывается 18 000 магазинов, 3 000 кафе, ресторанов, кондитерских и других предприятий питания, около 6 000 предприятий бытового обслуживания. Эта сфера в 2020 году, как и весь малый бизнес, столкнулась с ограничениями, которые заставляют предпринимателей искать новые «точки роста» своего бизнеса.

Одно из них — расширение сотрудничества торговых предприятий, в том числе крупных торговых сетей с местными производителями продукции. Эта тема активно обсуждалась вновь в конце октября на Форуме потребительского рынка Ленинградской области — 2020. Как раз на Форуме глава 47 региона Александр Дрозденко подписал соглашение с АО «Тендер» (торговая сеть) о продаже в магазинах сети продукции микропредприятий региона – не только фермерских продуктов, но и товаров производителей народных художественных промыслов и ремесел.

«Чем активнее фермер будет продавать свою продукцию, тем больше шансов, что он будет расширяться и развивать свое производство. От этого выиграют все», — отметил глава Ленобласти.

Также Губернатор высказал идею создания «Торгового Дома«, чтобы можно было выстроить систему работы с торговыми предприятиями и фермерами, куда могут обратиться торговые предприятия за продукцией и получить гарантию ее поставки. Там же можно будет обучать фермеров более эффективной работе.

Тем более, как отметил Александр Дрозденко, в области растет количество сетевых магазинов, но выросло и количество небольших магазинчиков – торговых точек «шаговой доступности». И для них свежая фермерская продукция местного производства — тоже «точка роста».

Популярными инструментами для развития многих компаний Ленобласти становится выход в онлайн-среду и франчайзинг. Для тех, кто хочет «упаковать» свой бизнес во франшизу, но пока не знает, как это сделать, в Центре инноваций социальной сферы (ЦИСС) — подразделении Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти работает обучающая программа, которая рассчитана для тех, кто хочет создать и развивать франшизу в Ленобласти. А также здесь будут рады помочь тем, кто хотел бы приобрести франшизу и с ее помощью сделать новый шаг в своем развитии.

Фонд поддержки предпринимательства является единым окном для предпринимателей из различных сфер деятельности для получения региональных и федеральных мер поддержки. Здесь проводят обучение и оказывают консультации, в том числе с привлечением профильных экспертов, например, по финансовому планированию и налогообложению, консультации по маркетингу в целом, и продвижению с помощью цифровых инструментов, в частности.

Благодаря этому, многим предпринимателям удалось значительно улучшить свои показатели в онлайн работе с клиентами и покупателями. Особенно в период пандемии, когда «удаленка» и «дистанционка» вышли на первый план. Когда потребление все больше перетекает в онлайн-формат, а бизнес проекты, делающие ставку на интернет, набирают популярность.

Всегда, во все времена толчком к развитию было обучение. Семинары, тренинги, специализированные программы очень популярны у активной части предпринимателей, которые постоянно ищут новые инструменты для роста бизнеса. Одной из самых эффективных считается программа Бизнес-акселерация. В основе обучения – передовые подходы в управлении бизнесом, работа с экспертами рынка и бизнес тренерами, индивидуальное сопровождение акселератов.

«Предпринимательский рынок был, есть и будет продолжать развиваться. Это общее дело, которое зависит не только от активности предпринимателей, но и от властей региона», — считает Светлана Нерушай, Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти.

В Ленобласти работают различные программы поддержки: кроме профильных консультаций и обучения, Фонд предоставляет микрозаймы и поручительства по льготным ставкам, помогает в получении льготного лизинга и федеральной поддержки для инвестиционных проектов, «выращивает» поставщиков для крупных заказчиков и продвигает социальные проекты.

Остаются популярными и прямые субсидии, которые на конкурсной основе распределяет комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти. Например, с помощью субсидий компенсируются затраты работодателей на неотложные нужды, на приобретение специализированных автомагазинов, торгового оборудования и даже прицепов для передвижной торговли, а также проценты по кредитам, участие в выставках, сертификация продукции и другие затраты. Таким образом, государственная поддержка – это тоже точка роста сферы потребительского рынка.

Чтобы получить поддержку, достаточно обратиться в муниципальный фонд поддержки МСП в вашем городе, районе или приехать в Санкт-Петербург в офис центр «Мой бизнес» Фонда на проспекте Энергетиков, 3А. Телефон 8 (812) 309-46-88.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Узнайте больше о возможностях Фонда и поддержке в рамках национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.

Что такое социальное предпринимательство, какие меры поддержки для соцпредпринимателей существуют в Ленобласти? Об этом, а также о том почему именно за этой сферой будущее для многих компаний, ivbg.ru поговорил с руководителем центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Ленобласти Парсаданян Софией.