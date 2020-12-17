Молодой житель Выборга забил до смерти коллегу в Петровском

У дома на улице Васильева в Выборге 15 декабря задержан 24-летний местный житель. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть по неосторожности.

По данным полиции, в начале ноября ныне задержанный выпивал алкоголь с 21-летним коллегой в квартире на улице Шоссейной в поселке Петровское. Оба недавно устроились на работу на местный завод металлоконструкций.

В ходе застолья вспыхнула ссора. Одного из участников конфликта с тяжелыми травмами головы увезли в больницу. Через 13 дней он умер. Установлено, что задержанный в 2019 году был осужден на 1,5 года условно за причинение травм средней тяжести.