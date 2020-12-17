В Санкт-Петербурге введен план «Перехват». На Дачном проспекте из ресторана «Токио Сити» трое мужчин кавказской национальности вынесли мужчину славянской внешности.

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Мужчину силой усадил в белый автомобиль Kia Rio и увезли в неизвестном направлении. Предполагается похищение.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что грабитель напал на продавщицу магазина в Сосново, но его избили покупатели. А потом задержала полиция.