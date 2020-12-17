Петербургские власти задумались о смягчении коронавирусных мер после слов Путина об использовании возможностей внутреннего туризма.

В Смольном готовы рассмотреть смягчение новогодних ограничений для туристической и ресторанной отраслей. Об этом пишут «Невские Новости» со ссылкой на источник в городском правительстве.

«Рост заболеваемости прекратился, город вышел на «плато» по коронавирусу, есть все предпосылки для того, чтобы серьезно смягчить введенные ограничения», — сказал чиновник.

В частности, ресторанам могут разрешить принимать посетителей до 23:00. Также власти думают над возобновлением работы музеев, театров и иных культурных объектов Северной столицы.