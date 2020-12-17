В Кировске водитель иномарки сбил троих прохожих

У автостанции города Кировск водитель «Шкоды» не справился с управлением на скользкой дороге и проехал на запрещающий знак светофора. В этот момент на дороге находились прохожие.

Происшествие случилось вечером, 17 декабря. В момент неудачного маневра водителя, через дорогу переходили трое молодых людей. Очевидцы сообщили, что они пересекали участок трассы на зеленый свет.

«Выехал 565-й автобус, мы с девушкой прошли, а за нами следом трое мужчин. Их иномарка сбила, а нас чудом не зацепило. Пострадавшим прохожие помогали, вроде травм у них нет, но скорая их забрала», — поделился очевидец.

Прохожие отметили, что виновник происшествия вел себя слишком странно — не мог ничего говорить и был потерян в пространстве. Сейчас с устроившим наезд на людей водителем беседуют правоохранительные органы.