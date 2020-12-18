Два человека погибли, пятеро пострадали при столкновении легковушек в Ленобласти — подробности

Два человека погибли, пятеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как отмечает ведомство, столкновение автомобилей Daewoo Nexia и Chevrolet Lanos произошло в четверг днём на 57-м километре Южного полукольца в Гатчинском районе Ленобласти.

«В результате ДТП в Daewoo водитель скончался, также пострадали трое пассажиров: женщина и двое несовершеннолетних, которые были госпитализированы с различными травмами. В Chevrolet от полученных травм скончался пассажир, водитель и другой пассажир получили тяжкий вред здоровью и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

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По факту ДТП проводится проверка, информирует полиция.