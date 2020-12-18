С 20 декабря жители Петербурга смогут вызвать врача на дом через единый номер “122”

Обновленная единая информационно-справочная служба “122” по вопросам COVID-19 будет работать в тестовом режиме.

Ранее из-за высокой нагрузки на поликлиники Петербурга Беглов поручил проработать вопрос о передаче задач по вызову врача на дом единой службе «122». Этой возможностью петербуржцы смогут воспользоваться с 20 декабря.

Разработана специальная программа, которая формируем заявку на вызов врача на дом, передает ее в поликлинику и дальше поликлиника говорит, что врач назначен и вызов принят и выполнен.

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В течение следующей недели будут отработаны все регламенты и нюансы, которые выявят при работе в тестовом режиме. Перед Новым годом единый номер «122» начнет принимать вызовы врача на дом круглосуточно и даже в выходные дни, сообщает председатель комитета по информатизации и связи Петербурга Станислав Казарин.