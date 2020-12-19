Общее число госпитализаций в Санкт-Петербурге продолжает «потихоньку расти» – комздрав

Общее количество госпитализаций в Санкт-Петербурге продолжает незначительно увеличиваться, несмотря на выход на плато по выявлению новых случаев коронавируса, сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«На этой неделе общее число госпитализаций увеличилось приблизительно на 7%. Потихоньку мы продолжаем подниматься вверх, несмотря на то, что существует определённое плато (по выявлению новых случаев – ред.)», — сказал он на брифинге в онлайн-режиме в пятницу.

По его словам, за минувшие сутки госпитализировано 979 человек. Доля свободных коек для пациентов с коронавирусом составляет 4%.