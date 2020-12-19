Смягчение COVID-мер в Санкт-Петербурге возможно только по рекомендации Роспотребнадзора – власти

Смягчение ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге возможно только при наличии соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора, сообщил заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
«Это должны решать врачи в первую очередь. Есть эпидемиологи, есть Роспотребнадзор, и как только у нас произойдут какие-то изменения, конечно же, мы будем рассматривать смягчение или ужесточение ограничений. Все зависит от… тех рекомендаций, которые нам дадут», — сказал он журналистам.
«Поверьте, мы самостоятельно ничего не предпринимаем такого, что идёт вразрез с рекомендациями врачей. Мы основываемся исключительно на том базисе, который нам выдаёт Роспотребнадзор и эпидемиологи. Будет смягчение только в случае их рекомендаций», — отметил он.
Как отметил первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана, Санкт-Петербург пока соответствует критериям смягчения ограничительных мер по коронавирусу только по такому показателю, как охват тестирования.
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«Ясно, что все устали, и все хотят немного расслабиться – тем более, что впереди Новый год. Но то, как я вижу койки (количество свободных коек для пациентов с коронавирусом – ред.), то я бы, конечно, Новый год не отмечал и всем рекомендовал бы сидеть дома», — добавил он.