В Ленобласти за последние сутки от коронавируса вылечились более 200 человек

Данные от 19 декабря опубликовал оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации оперативного штаба по коронавирусу в Ленобласти, 203 жителя региона вылечились от коронавируса.

Также в штабе отметили, что прирост заболевших 19 декабря на территории региона составил 231 человек.

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Число случаев COVID-19 в России выросло на 28 209, до 2 819 429, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.