В Ленобласти за последние сутки от коронавируса вылечились более 200 человек

Данные от 19 декабря опубликовал оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
По информации оперативного штаба по коронавирусу в Ленобласти, 203 жителя региона вылечились от коронавируса.
Также в штабе отметили, что прирост заболевших 19 декабря на территории региона составил 231 человек.
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