Предновогодняя активность жителей Санкт-Петербурга могла привести к росту заболеваемости COVID-19

Одной из причин роста распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге могла стать возросшая предновогодняя активность жителей, посещение ими торговых центров, сообщается в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в городе коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что причиной роста заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге могли стать культурно-массовые мероприятия (концерты, спортивные события) в конце ноября.
По данным совета, отмечается рост распространения новой коронавирусной инфекции, что выражается в увеличении количества госпитализаций пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями, а также общего количества активных больных в городе. Параллельно отмечается тенденция к увеличению ежедневного количества выздоравливающих пациентов.