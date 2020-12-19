Предновогодняя активность жителей Санкт-Петербурга могла привести к росту заболеваемости COVID-19

Одной из причин роста распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге могла стать возросшая предновогодняя активность жителей, посещение ими торговых центров, сообщается в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в городе коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что причиной роста заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге могли стать культурно-массовые мероприятия (концерты, спортивные события) в конце ноября.

«Также росту распространения инфекции может способствовать возросшая предновогодняя активность горожан, посещение ими торговых центров. В связи с этим решающее значение имеет соблюдение гражданами масочного режима и социальной дистанции», — говорится в материалах совета.

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По данным совета, отмечается рост распространения новой коронавирусной инфекции, что выражается в увеличении количества госпитализаций пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями, а также общего количества активных больных в городе. Параллельно отмечается тенденция к увеличению ежедневного количества выздоравливающих пациентов.