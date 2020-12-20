Видео: хозяин квартиры в Александровке назвал свою причину взрыва

Сегодня утром, 20 декабря, в квартире одного из домов в Гатчинском районе произошел взрыв. Предварительно, взорвался самогонный аппарат, хозяин же квартиры эту версию отрицает. Говорит – лопнул бойлер.
В момент взрыва в квартире находились, три человека, никто из них не пострадал. По словам хозяина квартиры, в ванной взорвался водонагревательный бойлер, при этом устройство было исправно.
Гатчинская городская прокуратура организовала проверку по факту взрыва.
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20.12.2020 71