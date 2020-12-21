Дзюдоисты из Ленобласти взяли золото и бронзу в межрегиональном турнире

98 спортсменов из 19 регионов России выступили на XII межрегиональных соревнованиях по дзюдо «Кубок Губернатора Ленинградской области»

Соревнования прошли 19 декабря в Выборге. В весовой категории свыше 100 килограмм золото получил Ислам Акарашев, Роман Кундухов и Сергей Сироткин взяли бронзу.

«Дзюдо в нашей стране – один из самых популярных видов спорта. Благодарю спортсменов, которые, несмотря на пандемию, активно участвуют в спортивной жизни региона», — прокомментировал председатель комитета по физической культуре и спорту Ленобласти Дмитрий Иванов.

Напомним, что ранее Анастасия Чалая заняла третье место на прошедших в Петербурге Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Всего на сегодняшний день в Ленобласти дзюдо занимаются 5774 человека.

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Напомним, что спортсменка из Гатчинского района завоевала три медали на Кубке России по настольному теннису: серебро в одиночном разряде и бронзу в парном и смешанном парном, а воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва «Ника» из Гатчинского района Максим Гребнев стал серебряным призером Всероссийских спортивных соревнований по настольному теннису.