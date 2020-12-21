Александр Дрозденко показал красивый рассвет на Лесогорском озере

Губернатор Ленобласти в своем Instagram-аккаунте поделился фотографиями завораживающего зимнего рассвета, сделанные на Лесогорском озере в Выборгском районе.

“Зимние рассветы особенные: действительно, каждое утро — победа над мраком”, — пишет глава региона.

Он также пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели, светлых людей и искренних поступков.