Александр Дрозденко показал красивый рассвет на Лесогорском озере

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Губернатор Ленобласти в своем Instagram-аккаунте поделился фотографиями завораживающего зимнего рассвета, сделанные на Лесогорском озере в Выборгском районе.

2v_7TJXZ-RY
Фото здесь и далее: Александр Дрозденко.
“Зимние рассветы особенные: действительно, каждое утро — победа над мраком”, — пишет глава региона.

Он также пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели, светлых людей и искренних поступков.

t1fx-jxyEEAt1fx-jxyEEA
QcvDCsESa84QcvDCsESa84
Вам будет интересно
Александр Дрозденко показал красивый рассвет на Лесогорском озере рассвет, инстаграм, Выборгский район, Александр Дрозденко
Фото: на Ладожском озере появились тысячи ледяных «блинчиков»
Фотографии Ладожского озера с необычным ледяным панцирем были сделаны еще в начале прошлой недели, 8 декабря.  Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника рассказали,...
14.12.2020 335

 

Автор