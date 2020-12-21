Александр Дрозденко показал красивый рассвет на Лесогорском озере

Губернатор Ленобласти в своем Instagram-аккаунте поделился фотографиями завораживающего зимнего рассвета, сделанные на Лесогорском озере в Выборгском районе.
“Зимние рассветы особенные: действительно, каждое утро — победа над мраком”, — пишет глава региона.
Он также пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели, светлых людей и искренних поступков.
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14.12.2020 335