Тихвин встречает «Ласточки»

В Ленобласти открыт восьмой скоростной железнодорожный маршрут. Первая «Ласточка» отправится в Тихвин с Ладожского вокзала 28 декабря.

«Время в пути составит порядка трёх часов. Прямой скоростной поезд станет не только удобным способом добираться до Петербурга, но и еще одним шагом для развития туризма, что очень важно для Тихвина», — рассказал глава комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

«Ласточка» будет останавливаться на станциях Мга, Волховстрой-1, Волховстрой-2, Куколь, Сорокино, Мыслино, Валя, Цвылёво и Костринский.

Руководство «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» просит граждан быть внимательными и предварительно просматривать расписание скоростных поездов. График движения поездов также есть и на официальном сайте организации.