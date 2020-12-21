Ученый-биолог убит в Санкт-Петербурге, подозреваемого задержали

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого обнаружили накануне около одного из домов по улице Замшина, сообщили в пресс-службе ГУ СК по городу. По данным местных СМИ, речь идёт об убийстве известного учёного-биолога Александра Каганского.
По данным СК, 19 декабря около одного из домов по улице Замшина было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти. Имя потерпевшего в СК не уточнили. По данным интернет-издания «Фонтанка», убитый — биолог Александр Каганский.
По информации Дальневосточного федерального университета, Каганский является одним из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия, который работал над международный проектами, в том числе и геномной медицины.