Ученый-биолог убит в Санкт-Петербурге, подозреваемого задержали

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого обнаружили накануне около одного из домов по улице Замшина, сообщили в пресс-службе ГУ СК по городу. По данным местных СМИ, речь идёт об убийстве известного учёного-биолога Александра Каганского.

«Задержан 45-летний местный житель, подозреваемый в убийстве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

По данным СК, 19 декабря около одного из домов по улице Замшина было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти. Имя потерпевшего в СК не уточнили. По данным интернет-издания «Фонтанка», убитый — биолог Александр Каганский.

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По информации Дальневосточного федерального университета, Каганский является одним из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия, который работал над международный проектами, в том числе и геномной медицины.