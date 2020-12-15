Подозреваемые в убийстве мужчины, чье тело нашли в мусорке Шлиссельбурга, отправлены под арест

Кировский городской суд избрал меру пресечения подозреваемым в жестоком убийстве молодого человека в Шлиссельбурге.

Под стражей они проведут до 11 февраля 2021 года, сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сообщается на сайте суда.

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Как сообщал ivbg.ru, 11 декабря в мусорном контейнере Шлиссельбурга был обнаружен труп 20-летнего молодого человека. У него зафиксированы многочисленные колото-резаные раны шеи и грудной клетки. 13 декабря подозреваемых задержали — 21-летнего местного жителя и 20-летнего гражданина Республики Кыргызстан.