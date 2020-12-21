Более 6 тыс пациентов с COVID-19 госпитализированы за неделю в Санкт-Петербурге – власти

Нагрузка на стационары в Санкт-Петербурге не снижается, за неделю госпитализированы 6 139 пациентов с COVID-19, что стало максимумом за время пандемии, сообщает городской комитет по здравоохранению.

«За текущую неделю в стационары города, оказывающие помощь больным с коронавирусной инфекцией, было госпитализировано 6 139 пациентов, что на 6,6 процентов больше предыдущей недели. Это максимальное значение за время пандемии. Нагрузка на стационары не снижается», — сообщает комитет на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 200 813 случаев заражения COVID-19, скончались 6 840 человек. Выздоровели 117 132 человек.