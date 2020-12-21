Еще 474 койки для пациентов с COVID планируют развернуть в «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге

Еще 474 койки для пациентов с COVID-19 планируется развернуть 22 декабря во временном госпитале в «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.

«Коечная мощность для пациентов с COVID-19 в ближайшее время будет расширяться. Во вторник планируется ввести восьмой павильон «Ленэкспо» (474 койки для больных средней тяжести). Ожидается решение Минздрава России о разворачивании дополнительных коек в ряде федеральных учреждений», — сообщает комитет на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что свободными в городе остаются 3,7% коек для пациентов с коронавирусом.

Всего во временном госпитале, развёрнутом в выставочном комплексе «Ленэкспо», планируется принимать до 2,5 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящее время здесь развёрнуты 1295 коек (павильоны №5 и №7). Павильоны №5 и 5А, а также павильон №7 начали приём пациентов в октябре.

Вам будет интересно В Петербурге осталось всего 27 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией На сегодняшний день в Петербурге осталось всего 0,5% свободных коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями, следует из отчета межведомственного... 20.12.2020 476

В апреле в седьмом павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» на площади 11 тысяч квадратных метров развернули 1 тысячу коек, первых пациентов госпиталь принял в начале мая. Во второй декаде мая городские власти сообщали, что в «Ленэкспо» дополнительно развёрнуты еще 474 койки. Всего в начале пандемии «Газпром» передал городу павильоны 7, 7А, 8 и 8А, где было оборудовано 1474 места. В середине июля работа временного госпиталя была приостановлена, его пациенты выздоровели. Затем к госпиталю добавили павильоны 1, 2, 3, 5, 5А.